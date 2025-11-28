Vatrogasci u Srebreniku gasili požar na stambenom objektu

U četvrtak oko 22:06 dogodio se požar u mjesnoj zajednici Podpeć/Polje, a vatrogasci su odmah upućeni na teren, gdje je potvrđeno da je vatra zahvatila unutrašnjost objekta.

Na intervenciju je izašlo jedno vozilo sa dva vatrogasca. Po dolasku na mjesto događaja utvrdili su da se požar razvija unutar objekta te su započeli gašenje uz mjere zaštite kako bi spriječili širenje plamena na okolne površine. Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatra je lokalizovana u 22:35, a potpuno ugašena u 22:45.

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik navodi da je spriječena veća materijalna šteta, dok će nadležne službe utvrditi uzrok izbijanja požara.

