Vatrogasci u TK imali četiri intervencije, gorjela kuća u Gradačcu

Vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imale su u protekla 24 sata četiri intervencije na gašenju požara, saopćeno je u izvještaju operativnih centara civilne zaštite.

Na području Grada Gradačca, u naselju Ledenice Donje, gorio je privatni stambeni objekt. Intervencija je trajala od 23.21 do 02.24 sata, a na terenu je bilo pet vatrogasaca sa dva vozila.

Požari su zabilježeni i na području Grada Srebrenika, u naselju Tinja Donja, zatim u Tuzli, u ulici Fikreta Salihovića Fike broj 250, te na području Grada Živinice, u naselju Selo Gračanica, gdje su u sva tri slučaja gorjeli dimnjaci na privatnim stambenim objektima.

Kako se navodi u izvještaju, svi požari su lokalizirani i ugašeni, a vatrogasne jedinice su, osim ovih intervencija, imale i nekoliko tehničkih intervencija.