Vatrogasci u TK imali četiri intervencije, gorjela kuća u Gradačcu

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: PVJ Gračanica

Vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imale su u protekla 24 sata četiri intervencije na gašenju požara, saopćeno je u izvještaju operativnih centara civilne zaštite.

Na području Grada Gradačca, u naselju Ledenice Donje, gorio je privatni stambeni objekt. Intervencija je trajala od 23.21 do 02.24 sata, a na terenu je bilo pet vatrogasaca sa dva vozila.

Požari su zabilježeni i na području Grada Srebrenika, u naselju Tinja Donja, zatim u Tuzli, u ulici Fikreta Salihovića Fike broj 250, te na području Grada Živinice, u naselju Selo Gračanica, gdje su u sva tri slučaja gorjeli dimnjaci na privatnim stambenim objektima.

Kako se navodi u izvještaju, svi požari su lokalizirani i ugašeni, a vatrogasne jedinice su, osim ovih intervencija, imale i nekoliko tehničkih intervencija.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Potpisani ugovori za sanaciju šteta od požara u Tuzli i Vlasenici

Tuzla i TK

Tuzlanski vatrogasci objavili uputstvo kako pravilno dojaviti požar

Vijesti

Vatrogasci Tuzla upozoravaju: Karcinogeni u vatrogastvu ostaju i nakon požara

Vijesti

/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke

Vijesti

Vatrogasci uklanjaju drveće koje se srušilo pod težinom snijega /VIDEO/

Istaknuto

Snijeg izazvao probleme u Tuzli, vatrogasne ekipe uspješno reagovale

Magazin

Na današnji dan preminuo Kemal Monteno: 11 godina od odlaska bh. muzičkog velikana

BiH

Provokacije u Potočarima: Udruženja traže reakciju Tužilaštva BiH

Tuzla i TK

O putu, spoznaji i povratku: Frenkie gost edukativnog programa u Šarenoj džamiji

BiH

Delić: Za tri dana ćemo znati hoće li penzije rasti 17 ili 5 posto

BiH

Šta donosi novi Zakon o PIO-u i kako će se sada obračunavati penzije?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]