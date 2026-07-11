Večeras se igraju posljednja dva četvrtfinala Svjetskog prvenstva: Haaland protiv Kanea, Messi lovi polufinale

Svjetsko prvenstvo ulazi u završnicu, a večeras će biti poznata posljednja dva polufinalista. Nakon što su Francuska i Španija već osigurale plasman među četiri najbolje reprezentacije, na programu su preostala dva četvrtfinalna susreta.

Prva utakmica igra se od 23 sata, kada će snage odmjeriti Norveška i Engleska. Posebnu pažnju privlači duel dvojice vrhunskih napadača – Erlinga Haalanda i Harryja Kanea.

Norveška je jedno od najvećih iznenađenja turnira, a Haaland je sa sedam postignutih pogodaka predvodio svoju reprezentaciju do historijskog četvrtfinala. S druge strane, Engleska želi opravdati ulogu favorita i izboriti plasman među četiri najbolje selekcije svijeta.

Drugi četvrtfinalni susret igra se u noći sa subote na nedjelju od 3 sata po našem vremenu, kada će se sastati Argentina i Švicarska.

Aktuelni svjetski prvaci predvođeni Lionelom Messijem pokušat će izboriti novo polufinale. Messi je do sada postigao osam golova i nalazi se među najboljim strijelcima prvenstva. Švicarska će, s druge strane, pokušati napraviti veliko iznenađenje i eliminirati jednog od glavnih kandidata za osvajanje titule.

Pobjednici večerašnjih utakmica sastat će se u polufinalu, pa postoji mogućnost velikog derbija između Engleske i Argentine, odnosno novog duela Harryja Kanea i Lionela Messija ukoliko obje reprezentacije opravdaju ulogu favorita.