Večeras veliko finale Eurosonga: 26 zemalja na sceni, poznat redoslijed nastupa

Muzički spektakl koji okuplja milione gledatelja širom svijeta večeras ulazi u završnicu. Finalna večer 69. izdanja Eurosonga održava se u Baselu, a početak programa zakazan je za 21 sat.

Za titulu pobjednika nadmeće se 26 zemalja, među kojima su domaćin Švicarska, takozvana “Velika petorka”, te po deset najboljih predstavnika iz oba polufinala. Svi oni donose na scenu različite žanrove, estetike i scenske nastupe, što ovu muzičku večer čini jednom od najraznovrsnijih do sada.

Poseban trenutak večeri bit će povratak prošlogodišnjeg pobjednika Nema, koji će nastupiti uprkos ranijim kritikama na račun organizacije takmičenja. Njegovo pojavljivanje u revijalnom dijelu programa dočekuje se s velikim interesovanjem. Uz njega, publiku će zabaviti i omiljeni izvođači prethodnih godina – Käärija i Baby Lasagna – koji će prvi put zajedno izvesti pjesmu Eurodab.

Publika večeras može očekivati nastupe sljedećih izvođača:

Norveška – Kyle Alessandro – Lighter

Luksemburg – Laura Thorn – La poupée monte le son

Estonija – Tommy Cash – Espresso Macchiato

Izrael – Yuval Raphael – New Day Will Rise

Litva – Katarsis – Tavo akys

Španija – Melody – Esa diva

Ukrajina – Ziferblat – Bird of Pray

Ujedinjeno Kraljevstvo – Remember Monday – What the Hell Just Happened?

Austrija – JJ – Wasted Love

Island – Væb – Róa

Latvija – Tautumeitas – Bur man laimi

Nizozemska – Claude – C’est la vie

Finska – Erika Vikman – Ich komme

Italija – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Poljska – Justyna Steczkowska – Gaja

Njemačka – Abor & Tynna – Baller

Grčka – Klavdia – Asteromata

Armenija – Parg – Survivor

Švicarska – Zoë Më – Voyage

Malta – Miriana Conte – Serving

Portugal – Napa – Deslocado

Danska – Sissal – Hallucination

Švedska – KAJ – Bara bada bastu

Francuska – Louane – Maman

San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

Albanija – Shkodra Elektronike – Zjerm

Voditeljsku palicu večeras preuzimaju Hazel Brugger, Sandra Studer i Michelle Hunziker, koje će publiku voditi kroz jednu od najspektakularnijih večeri evropske muzičke scene.