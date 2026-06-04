Velika akcija Europola: Ugašeno više od 27.000 ilegalnih streaming linkova

U velikoj međunarodnoj operaciji usmjerenoj protiv ilegalnih IPTV servisa i neovlaštenih platformi za streaming uhapšeno je 29 osoba, razbijeno devet organizovanih kriminalnih grupa, a uklonjeno je više od 27.000 ilegalnih URL-ova.

Operaciju KRATOS 2 koordinirala je Bugarska, uz podršku Europola, a u njoj su učestvovali organi za provođenje zakona iz više evropskih zemalja, ali i šire. Istraga je trajala sedam mjeseci, od septembra 2025. do aprila 2026. godine, a bila je usmjerena na kriminalne mreže koje su zarađivale milione omogućavajući nelegalan pristup sportskim prijenosima, filmskim kanalima i televizijskom sadržaju.

Iako se korisnicima takve usluge često predstavljaju kao jeftiniji način gledanja premium sadržaja, iza njih stoje dobro organizovane kriminalne strukture. One koriste složenu tehničku infrastrukturu, odvajaju stranice preko kojih komuniciraju s korisnicima od servera na kojima se nalazi nelegalni sadržaj, te svoje aktivnosti raspoređuju kroz više država kako bi otežale istrage i izbjegle gašenje.

Iz Europola upozoravaju da ilegalni streaming servisi ne predstavljaju samo kršenje autorskih prava, već i ozbiljan rizik za korisnike. Korištenjem takvih platformi građani se mogu izložiti malveru, špijunskom softveru, krađi ličnih podataka i drugim oblicima online zloupotreba.

Istražitelji se tokom operacije nisu fokusirali samo na uklanjanje pojedinačnih web stranica, već na širu kriminalnu mrežu koja omogućava rad ovih servisa. Takav pristup omogućio je prikupljanje važnih informacija o organizovanim grupama koje stoje iza platformi, kao i identifikaciju osoba odgovornih za njihovo upravljanje, tehničku podršku i distribuciju sadržaja.

Tokom koordiniranih akcija uhapšeno je 29 osoba, identifikovano je 86 osumnjičenih, izvršeno 148 pretresa, razbijeno devet organizovanih kriminalnih grupa, a 59 predmeta proslijeđeno je nadležnim sudskim organima. Istovremeno su otvorene ili nastavljene 72 krivične istrage.

U okviru operacije prijavljeno je 169 domena, uklonjeno 27.332 ilegalna URL-a, dok je identifikovano više od 722.000 objekata koji su povezani s povredom prava na zaštićeni sadržaj.

Značajnu ulogu u istrazi imala je i saradnja s privatnim sektorom. Zahvaljujući informacijama partnera iz audiovizuelne i antipiratske industrije, istražitelji su identifikovali 4.370 novih domena povezanih s piratskim aktivnostima, više od 18.000 IP adresa, gotovo 397.000 URL-ova prijavljenih za suspenziju ili uklanjanje, kao i dodatnih 126.979 objekata povezanih s povredom autorskih prava.

Europol je, zajedno s bugarskom Generalnom direkcijom za borbu protiv organizovanog kriminala, imao ključnu ulogu u operativnoj koordinaciji. Agencija je tokom operacije omogućavala razmjenu obavještajnih podataka između zemalja učesnica, pružala tehničku i operativnu podršku nacionalnim vlastima, te pomagala u koordinaciji prekograničnih aktivnosti.

Informacije dobijene od privatnih partnera razmjenjivane su putem Europolove sigurne aplikacije SIENA, što je istražiteljima omogućilo bolji uvid u funkcionisanje kriminalnog ekosistema i povezivanje podataka iz više jurisdikcija.

U operaciji su učestvovale vlasti iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Rumunije, Španije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

Europol je u ovoj akciji sarađivao i sa strateškim partnerima iz audiovizuelnog i antipiratskog sektora, među kojima su AAPA, ACE/MPA, LALIGA, UEFA, Friend MTS, beIN Media Group i Irdeto.