Emir Halilović prvak BiH, velika titula za KBS Orkka Lukavac

Emir Halilović prvak BiH postao je proteklog vikenda na Državnom prvenstvu za seniore koje je održano u Modriči, gdje je član KBS Orkka Lukavac osvojio zlatnu medalju u kategoriji borbe seniori do 60 kilograma i donio klubu jednu od najznačajnijih seniorski titula u posljednjim godinama.

Na prvenstvu je KBS Orkka nastupio sa dva takmičara u pratnji trenera Željka Zombre. Najuspješniji je bio Halilović koji je kroz izuzetno zahtjevne mečeve stigao do najsjajnijeg odličja i time potvrdio kvalitet i kontinuitet rada lukavačkog kluba. Ovim rezultatom Emir Halilović prvak BiH osigurao je i mjesto u seniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine za predstojeće Balkansko prvenstvo.

Zapažen nastup imao je i Benjamin Husić u kategoriji borbe seniori do 67 kilograma. U jakoj konkurenciji prikazao je dobar nivo borbi i dostojno predstavio klub, ali je ovog puta ostao bez plasmana na pobjedničko postolje.

Rijetka seniorska titula za takmičare iz Tuzlanskog kantona

U klubu ističu da rezultat koji je ostvario Emir Halilović prvak BiH ima dodatnu težinu jer je riječ o tek trećem takmičaru sa područja Tuzlanskog kantona koji je u muškoj seniorskoj konkurenciji u borbama osvojio državnu titulu u posljednjih petnaest godina. Prethodno su to uspjeli također članovi KBS Orkka, Mensur Đozić i Hamza Čajić.

Osvajanje zlata u seniorskoj konkurenciji smatra se potvrdom dugotrajnog i sistemskog rada u klubu, a novi uspjeh dodatno učvršćuje poziciju KBS Orkka Lukavac među najuspješnijim karate kolektivima u zemlji kada je riječ o borbama.