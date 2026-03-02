Bronza sa Balkanskog prvenstva za Halilović Emira i KBS ORKKA stigla je nakon trodnevnog nadmetanja najboljih seniora regiona u Banjoj Luci, gdje je završeno seniorsko Balkansko prvenstvo u karateu uz učešće 313 takmičara iz 11 država članica Balkanske karate federacije.

U sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine nastupio je i predstavnik KBS ORKKA Lukavac, mladi Emir Halilović, koji je pravo nastupa izborio titulom prvaka BiH u kategoriji borbe seniori do 60 kilograma. Povjerenje selektora opravdao je borbenim i zrelim nastupom, osvojivši treće mjesto i bronzanu medalju u izuzetno zahtjevnoj konkurenciji.

Kategorija je okupila 18 reprezentativaca iz šest država, a Halilović je, iako jedan od najmlađih učesnika, pokazao da može ravnopravno parirati iskusnijim takmičarima. Do medalje je stigao sa tri pobjede i jednim porazom. U prvom kolu bio je siguran protiv reprezentativca Srbije, dok je u drugom zaustavljen od predstavnika Turske koji je kasnije izborio finale, što je bh. borcu otvorilo priliku za nastavak kroz repasaž.

U borbama za bronzu Halilović je zadržao fokus i upisao dvije uvjerljive pobjede protiv iskusnih reprezentativaca Hrvatske. Time je osigurao mjesto na postolju i donio Bosni i Hercegovini vrijednu medalju sa Balkanskog prvenstva, ali i dodatni razlog za ponos Tuzlanskom kantonu i Gradu Lukavcu.

Bronza sa Balkanskog prvenstva za Halilović Emira i KBS ORKKA ujedno ima i poseban značaj za klub iz Lukavca. Ovo je 40. jubilarna medalja sa zvaničnih Balkanskih prvenstava za KBS ORKKA u svim selekcijama od osnivanja kluba, čime je nastavljen kontinuitet osvajanja međunarodnih priznanja i potvrđen kvalitet rada sa mladim sportistima.