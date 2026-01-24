Veliki požar u Novom Pazaru zahvatio fabriku i više magacina

RTV SLON
Požar u Novom Pazaru/ Foto: Screenshot Agencija VIP

Vatrogasci u Novom Pazaru od ponoći su gasili veliki požar koji je zahvatio industrijsku zonu grada, a prema navodima lokalnih medija vatra je zahvatila fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala. Gust dim i plamen bili su vidljivi iz više dijelova grada, prenijeli su mediji.

Prema posljednjim informacijama, požar je nakon višesatne borbe stavljen pod kontrolu, ali je na terenu i dalje ozbiljna situacija zbog velike količine zapaljivog materijala i opasnosti od ponovnog rasplamsavanja.

Komandant Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Pazar rekao je da je riječ o najtežoj intervenciji u gradu do sada.

„Ovo je, bez dileme, najteža i najzahtjevnija intervencija u Novom Pazaru do sada. Situacija je i dalje ozbiljna, ali požar više nema snagu nekontrolisanog širenja“, izjavio je komandant.

U gašenju su, uz lokalne ekipe, učestvovali i vatrogasci iz više gradova koji su se odazvali pozivu u pomoć, a nakon što se intervencija završi očekuje se uviđaj kojim će biti utvrđen uzrok i obim štete. Prema dostupnim informacijama, nije bilo ljudskih žrtava.

