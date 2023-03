Početak je proljeća. Iako se priroda budi i cvijeće cvjeta, vi ipak nemate energije i volje za bilo kakve aktivnosti? No, ne brinite jer niste jedini. To što vam se dešava zdravstveni profesionalci nazivaju proljetni umor, a zašto do njega dolazi zna naša Amina Tulumović.

Proljetni umor: Mit ili stvarnost? - 28.03.2023.

