Vijeće ministara, između ostalog, o Nacrtu zakona o VSTV-u

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH) i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH se o navedenoj odluci izjašnjavalo početkom novembra, ali odluka tada nije donesena, jer su ministri iz Trojke bili protiv, tako da bi sutra trebao uslijediti drugi krug glasanja.

Usvajanje zakona o Sudu BiH i VSTV-u i imenovanje glavnog pregovarača su uslov za otvaranje pregovora između BiH i EU.

To je istaknuto i početkom novembra, kada je Evropska komisija usvojila godišnji Paket proširenja, u kojem je predstavila svoju sveobuhvatnu procjenu napretka zemalja – partnera u procesu proširenja u proteklih godinu dana.

– Kako bi se efikasno započeli pristupni pregovori, vlasti moraju, prije svega, finalizirati i usvojiti zakone usmjerene na reformu pravosuđa, koji će biti u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, te imenovati glavnog pregovarača – poručeno je tada iz Evropske komisije u njihovoj procjeni napretka BiH na putu ka EU.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je prošle sedmice, nakon sjednice Vijeća ministara, kazala kako “moramo isporučiti evropskim institucijama uvjete koji su ostali, a to su dva zakona – o Sudu i VSTV-u, te donijeti odluku o utemeljenju glavnog pregovarača”.

– Rekla sam, nemamo vremena za čekanje, to se od nas očekuje. Moramo svi pokazati da li smo na praktičan način za naš iskorak, za reforme i ono što zapravo možemo očekivati od Evropskog vijeća kada to uradimo ili usvojimo, jednu pozitivnu poruku za BiH. Ja bih rekla i službeno otvaranje pregovora, odnosno datum za održavanje prve međuvladine konferencije između BiH i institucija Evropske unije. Nadam se da ćemo svi biti odgovorni, da ćemo to uspjeti – kazala je tada Krišto.

Vijeće ministara BiH bi danas na sjednici, osim navedenih “evropskih tema”, trebalo razmatrati i Informaciju o realizaciji Plana implementacije “Pregled odbrane” i Akcijskog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017. – 2027.”, kao i Informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i novi tekst Informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za prvih šest mjeseci 2025. godine, kao i Informacija o pripremljenoj Dodatnoj informaciji u vezi s provođenjem preporuka GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije.

Predviđeno je, između ostalog, razmatranje Prijedloga mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu.