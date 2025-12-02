Vijeće ministara: SNSD prekinuo sjednicu

Danas u 12 sati počela je 95. redovna sjednica Vijeća ministara BiH, ali je odmah po početku prekinuta. Naime, ministri SNSD-a glasali su protiv dnevnog reda.

S tim u vezi dnevni red nije usvojen, pa sjednica nije ni održana.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je trebalo da razmatra Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH) i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Ministri su se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH se o navedenoj odluci izjašnjavalo početkom novembra, ali odluka tada nije donesena, jer su ministri iz Trojke bili protiv, tako da bi sutra trebao uslijediti drugi krug glasanja.

Usvajanje zakona o Sudu BiH i VSTV-u i imenovanje glavnog pregovarača su uslov za otvaranje pregovora između BiH i EU.