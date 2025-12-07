Vijeće ministara sutra odlučuje o zakonu o VSTV-u i Uredu pregovarača: Hoće li BiH napraviti iskorak?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra bi, u drugom krugu glasanja, trebalo odlučivati o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom, koji je predložio Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara. Uz ovu tačku, na dnevnom redu će se naći i Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje je pripremilo Ministarstvo pravde BiH.

Usvajanje ova dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača predstavljaju ključne uslove za otvaranje pristupnih pregovora BiH sa Evropskom unijom, što je Evropska komisija naglasila i početkom novembra u godišnjem Paketu proširenja. Tada je poručeno da vlasti moraju „finalizirati i usvojiti zakone usmjerene na reformu pravosuđa, koji će biti u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, te imenovati glavnog pregovarača“.

O ovim tačkama Vijeće ministara trebalo je raspravljati i 2. decembra, ali sjednica nije održana jer ministri iz SNSD-a nisu podržali predloženi dnevni red. Predsjedavajuća Borjana Krišto tada je rekla da će učiniti sve kako bi se dijalog nastavio:

„Nadala sam se iskoraku kada su u pitanju ova dva zakona, naročito pred zasjedanje Evropskog vijeća, jer su postojali jasni signali da bi BiH dobila zeleno svjetlo ako bi završila ove zakone.“ Dodala je i da je „najbolje da svako konkretno kaže da li je za evropski put Bosne i Hercegovine“.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza podsjetio je da se na zakonu o VSTV-u radi već dvije godine:

„Zakon o VSTV-u je kostur onoga zakona koji je bio u petom mjesecu u Domu naroda.“

Naglasio je da su prikupljena sva relevantna mišljenja i da je nova verzija zakona poslana na e-konsultacije:

„Nastojali smo naći najbolja moguća rješenja u zakonu o VSTV-u.“

Za izmjene Zakona o Sudu BiH naveo je da su iz postojećeg prijedloga zadržali samo one odredbe koje nisu bile sporne ni u RS-u ni u Federaciji BiH.

Osim zakona važnih za evropski put BiH, Vijeće ministara razmatraće i niz drugih informacija, uključujući realizaciju Plana implementacije „Pregled odbrane“ i Akcijskog plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017–2027., kao i Godišnji plan obuka i vježbi pripadnika OS BiH u inostranstvu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu bi se trebalo naći i novo izvještavanje o migracijama u BiH za prvih šest mjeseci 2025, informacija o provođenju preporuka GRECO-a, mišljenje o Prijedlogu izmjena zakona o SIPA-i te prijedlog odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH u 2026. godini.