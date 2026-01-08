Vijeće mladih: Transfer za mlade uklonjen je iz Budžeta FBiH

Vijeće mladih poručilo: “Zvanično je: U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu mladi su gotovo u potpunosti uklonjeni iz budžetskih prioriteta, a jedina federalna budžetska linija namijenjena isključivo mladima i omladinskim organizacija Transfer za mlade, ugašena je.”

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine oštro je reagovalo na odluku o brisanju Transfera za mlade iz Prijedloga budžeta FBiH za 2026. godinu, upozoravajući da se time mladima ne uskraćuje samo finansijska podrška, već i institucionalno priznanje kao društvene grupe koja zaslužuje posebnu i transparentnu javnu podršku.

Kako navode, ukidanje ove budžetske stavke ne može se tumačiti kao tehnička ili administrativna izmjena, već kao politička odluka sa jasnim i dugoročnim posljedicama. Transfer za mlade je, podsjećaju, od 2012. godine predstavljao jedini sistemski mehanizam kroz koji su mladi bili direktno prepoznati u federalnom budžetu. U tom periodu dodijeljeno je ukupno 5,2 miliona konvertibilnih maraka, dok je samo između 2018. i 2023. godine podršku dobilo 357 omladinskih organizacija i organizacija koje rade s mladima.

Iz Vijeća mladih ističu da, uprkos ovim podacima, u budžetskom planu za 2026. godinu Transfer za mlade više ne postoji, a javnosti nije ponuđeno jasno i odgovorno obrazloženje ove odluke. Ukoliko vlast tvrdi da sredstva za mlade nisu ukinuta već preraspodijeljena, dužna je, poručuju, precizno navesti gdje su ta sredstva planirana, u kojem iznosu i po kojim procedurama će mladima biti dostupna.

Posebno zabrinjava, kako navode, činjenica da se ovakva odluka donosi u izbornoj godini, kada budžet predstavlja najkonkretniji pokazatelj stvarnih političkih prioriteta. Brisanjem Transfera za mlade, smatraju, institucije vlasti šalju jasnu poruku da mladi nisu dio njihovih konkretnih budžetskih planova, što može imati ozbiljne političke posljedice.

Vijeće mladih Federacije BiH zahtijeva da se Transfer za mlade hitno vrati u Budžet FBiH kao jasno definisana i namjenska budžetska linija, te da se javnosti omogući potpuni uvid u planirana sredstva za mlade u budžetu za 2026. godinu, uključujući njihov iznos, namjenu i očekivane efekte.

Na kraju poručuju da mladi nisu apstraktna kategorija, već građani i birači koji jasno prepoznaju ko ih smatra prioritetom, a ko ih izostavlja iz budžetskih planova, te da će ovakve odluke imati dugoročne posljedice po odnos mladih prema institucijama vlasti.

