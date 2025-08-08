Vijeće sigurnosti UN-a održalo zatvorene konsultacije o BiH nakon presude Dodiku

Otpravnik poslova Rusije pri Ujedinjenim nacijama ambasador Dmitrij Poljanski kazao je u četvrtak da je Rusija na zatvorenim konsultacijama upoznala članove Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o “prijetnjama po stabilnost” u Bosni i Hercegovini nakon presude Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republika Srpska.

U obraćanju novinarima nakon zatvorenih konsultacija, rekao je da je Dodik “procesuiran” zbog odluka “nelegitimnog visokog predstavnika” Christiana Schmidta, javlja Anadolija.

– On (visoki predstavnik u BiH) nije legitiman, jer nije odobren od strane Republike Srpske, kao što je trebalo biti, i također, on nije odobren od strane Vijeća sigurnosti UN-a – kazao je Poljanski.

Naveo je kako se radi o pitanju koje “ima određenu istoriju” te dodao kako je Rusija ranije “upozorila” da bi akcije visokog predstavnika mogle “voditi zemlju potencijalno u probleme”.

– To se dešava upravo sada. Tako da je ova situacija, gdje je gospodin Dodik procesuiran, prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine, i mi smo odlučili da skrenemo pažnju članova Vijeća sigurnosti UN-a na ovaj veoma nesretan razvoj situacije – dodao je Poljanski.

Milorad Dodik je pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.

Proglašen je krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.

Visoki predstavnik je, prethodno, 1. jula 2023., odlukom izmijenio Krivični zakon BiH, kojom je uveo inkriminaciju neizvršavanja njegovih odluka.

Odluku o oduzimanju mandata predsjednika RS-a CIK je donio u skladu sa Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.

Na odluku CIK-a Dodik ima pravo podnijeti žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje razmatra izborne žalbe.

Dodik je odbacio odluku CIK-a i najavio referendum u RS-u o njegovom mandatu.