Više od 100.000 predmeta riješeno u bh. sudovima

Sudovi u Bosni i Hercegovini nastavili su s provođenjem aktivnosti na rješavanju najstarijih predmeta, a prema najnovijim podacima, u prvih šest mjeseci 2025. godine riješeno je ukupno 106.957 predmeta.

Ovaj rezultat predstavlja 64 posto od godišnjeg plana, kojim je predviđeno rješavanje 167.822 predmeta. Time je dodatno smanjen broj starih i neriješenih predmeta, a istovremeno povećana efikasnost rada sudova i pravosuđa u cjelini.

U Federaciji BiH riješena su 72.354 predmeta, u Republici Srpskoj 32.014, u Brčko Distriktu 1.783, dok je u Sudu BiH riješeno 806 predmeta.

Od 2010. godine do kraja juna 2025. godine sudovi u zemlji riješili su više od dva miliona najstarijih predmeta, što je značajno doprinijelo smanjenju ukupnog broja neriješenih predmeta.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ističu da ovi podaci potvrđuju uspješnost dugogodišnje prakse uvođenja planova za rješavanje najstarijih predmeta, koja je započeta 2011. godine, s ciljem ubrzanja postupaka i jačanja povjerenja građana u rad pravosuđa.