Više od 100.000 predmeta riješeno u bh. sudovima

Ali Huremović
Više od 100.000 predmeta riješeno u bh. sudovima

Sudovi u Bosni i Hercegovini nastavili su s provođenjem aktivnosti na rješavanju najstarijih predmeta, a prema najnovijim podacima, u prvih šest mjeseci 2025. godine riješeno je ukupno 106.957 predmeta.

Ovaj rezultat predstavlja 64 posto od godišnjeg plana, kojim je predviđeno rješavanje 167.822 predmeta. Time je dodatno smanjen broj starih i neriješenih predmeta, a istovremeno povećana efikasnost rada sudova i pravosuđa u cjelini.

U Federaciji BiH riješena su 72.354 predmeta, u Republici Srpskoj 32.014, u Brčko Distriktu 1.783, dok je u Sudu BiH riješeno 806 predmeta.

Od 2010. godine do kraja juna 2025. godine sudovi u zemlji riješili su više od dva miliona najstarijih predmeta, što je značajno doprinijelo smanjenju ukupnog broja neriješenih predmeta.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ističu da ovi podaci potvrđuju uspješnost dugogodišnje prakse uvođenja planova za rješavanje najstarijih predmeta, koja je započeta 2011. godine, s ciljem ubrzanja postupaka i jačanja povjerenja građana u rad pravosuđa.

pročitajte i ovo

Istaknuto

RTV Slon medijski sponzor ŽFK Sloboda u sezoni 2025/26

Vijesti

Gaza: Izraelska vojska tokom noći pojačala napade

Vijesti

Schmidt i Kavazović o očuvanju multietničke BiH

BiH

Elektroprivreda BiH pojasnila obračun blok tarifa, evo kako se izdaju računi

Vijesti

Vijeće ministara o Reformskoj agendi BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]