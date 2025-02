Vlada FBiH i poslodavci dogovorili nastavak projekta snižavanja i zaključavanja cijena

Predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i trgovina i prehrambenih proizvođača održali su sastanak na kojem su razmatrani načini za poboljšanje situacije u vezi sa trenutnim cijenama na tržištu. Na sastanku je iskazana spremnost da se nastavi projekt snižavanja i zaključavanja cijena osnovnih prehrambenih namirnica.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Vlade FBiH, premijer Nermin Nikšić, federalni ministri trgovine Amir Hasičević i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić, te predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Sektor trgovine ponovo je iskazao društvenu odgovornost spremnošću da koriguje cijene osnovih životnih namirnica.

Zaključeno je da će članovi Udruženja poslodavaca Federacije BiH iz sektora trgovine pripremiti svoj prijedlog do kraja sedmice, a u ponedjeljak će na zajedničkom sastanku, u partnerskom duhu i na dobrovoljnoj bazi, biti dogovoreni detalji projekta, koji uključuju od kada, za koliko proizvoda i na koji vremenski period će cijene osnovnih prehrambenih artikala biti snižene i zaključane

Federalni ministara trgovine Amir Hasičević je nakon sastanka na konferenciji za medije kazao da su razgovarali o svim problemima, te su pokušali naći najbolja rješenja.

– Jedan od zaključaka danas koji smo usvojili jeste da ćemo nastaviti ovu našu akciju zaključanih cijena – kazao je Hasičević.

O detaljima akcije će dogovoriti do petka, koji će to biti artikli na spisku, koje će to biti zaključane cijene i koji će to biti model na koji će to uraditi.

– Radimo na pravilniku zajedno sa svim socijalnim partnerima. Samo dijalogom možemo riješiti sve probleme. Mi smo odlučili da nastavimo taj dijalog – rekao je Hasičević.

Izrazio je uvjerenje da će doći do najboljeg rješenja kako bi i u ovom periodu, kada se na globalnom planu dešavaju turbulencije na tržištu, olakšali potrošačima, naročito socijalno osjetljivim kategorijama.

On je podsjetio da je u prošloj godini Projekt „zaključavamo cijene“ pokazao dobre rezultate.

Predstavnici trgovačkih lanaca podsjetili su da je na svjetskom tržištu u januaru došlo do povećanja cijena određenih proizvoda poput kafe, pšenice i kakaa, te da bi trebalo imati u vidu da se za takve proizvode ne može ni očekivati značajnije snižavanje cijena, ali da će u novom prijedlogu voditi računa da se osnovne prehrambene namirnice nađu na spisku sniženih i zaključanih cijena.

U tom smislu je Nihad Imširović, član Upravnog odbora UP FBiH, kazao da su dogovorili, na sve izazove koje imaju, da prije svega budu u funkciji edukacije stanovništva, odnosno potrošača, da se svi zajedno potrude i da pojasne zašto situacija jeste takva po pitanju visine cijena, odnosa cijena u BiH i regiji.

– Ono što je sigurno najvažniji proizvod današnjeg sastanka jeste načelni dogovor oko kreiranja novog projekta društvene odgovornosti, da li će se on zvati ‘zaključane cijene’, da li će se zvati drugačije s obzirom na situaciju na tržištu. Mislim da su trgovci i proizvođači odranije pokazali svoju spremnost da se uključe u takve projekte – istakao je Imširović.

Potrudit će se, dodao je, da iznađu najbolje moguće rješenje, u interesu naših potrošača i naših građana.

Cilj današnjeg sastanka i jeste bio naći balans između interesa poslovnog sektora i zaštite građana.