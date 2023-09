Vlada FBiH opredijeljena za sistemsko rješavanje problema liječenja putem fonda solidarnosti

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i zamjenici premijera Toni Kraljević i Vojin Mijatović, te federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac sastali su se danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sa predstavnicama udruženja koja okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOR) FBiH.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Udruženja oboljelih od raka prostate FBiH Sead Sefić, predsjednica Udruženja oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti „Snaga” u BiH Alma Stefanisin, predsjednica Udruženja oboljelih od raka dojke „Renesansa“ Enida Glušac, zamjenik predsjednika Udruženja oboljelih od melanoma FBiH prim. dr. Fikret Operta i specijalista onkolog prof. dr. Maja Banjin.

Na sastanku je istaknuto da se pacijenti s teškim oboljenjima suočavaju s problemima finansiranja terapija iz Fonda solidarnosti već 20 godina. Predstavnici udruženja su kazali i da se broj oboljelih u posljednjem periodu povećava, a da je trenutno skoro 1.600 pacijenata na listi čekanja kod Federalnog fonda i da je za njihovo liječenje do kraja ove godine neophodno osigurati oko 70 miliona KM.

Osim o mogućnostima iznalaženja ovih sredstava u tekućoj godini, razgovarano je i o dugoročnijim rješenjima za finansiranje potrebnih terapija putem Fonda solidarnosti.

Uime Vlade Federacije BiH iskazana je apsolutna opredijeljenost da se problem sistemski riješi. Također, naglašeno je da je od preuzimanja dužnosti u maju ove godine Vlada FBiH u prioritet uvrstila upravo rješavanje problema oboljelih od rijetkih, te malignih i drugih teških bolesti, a kojima je neophodno učiniti dostupnim potrebne terapije.

– Ova Vlada je opredijeljena da rješava probleme, pa i ovaj koji postoji već 20 godina, a to potvrđuje i današnji sastanak. S jedne strane radi se na iznalaženju nedostajućih sredstava za ovu godinu, dok nam s druge predstoji i sistemsko rješavanje ovog problema. Vlada razmatra rebalans Budžeta FBiH za ovu godinu i jedan od razloga što on do sada nije ugledao svjetlo dana jeste taj da tražimo rješenja za osiguranje maksimalno mogućih finansijskih sredstava za Fond solidarnosti – kazao je premijer Nikšić.

S ciljem iznalaženja sistemskih rješenja na sastanku je istaknuto da će Vlada formirati radnu grupu, čiji članovi će biti predstavnici resornih federalnih ministarstava zdravstva i finansija, a koji će zajedno sa udruženjima pacijenata korisnika usluga Fonda solidarnosti FBiH predložiti adekvatna rješenja za finansiranje njihovog liječenja u narednoj godini. Istovremeno će se raditi na iznalaženju i dugoročnijih rješenja za blagovremeno osiguravanje terapija oboljelima od najtežih bolesti, kao i na preveniranju i ranom otkrivanju teških bolesti.

Inače, sredstva Federalnog fonda solidarnosti se osiguravaju iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i dijelom iz Budžeta FBiH putem transfera Federalnog ministarstva zdravstva.