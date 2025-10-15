Vlada FBiH utvrdila listu poslodavaca koji će dobiti pomoć

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Odluku kojom je utvrđena konačna lista korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH za august 2025. godine s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta.

Ovom odlukom je određen iznos dodijeljenih sredstava po Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu. Sastavni dio konačne liste je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za juli ove godine.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 4.196.750 KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH za 2025. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 9.824 korisnika. Dio sredstava u iznosu od 98.200 KM dodjeljuje se za 109 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za juli 2025. godine.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Union banka u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke.

Za provođenje Odluke zadužuju se federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i finansija, te Porezna uprava FBiH i Union banka, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom.