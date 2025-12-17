Vlada Rumunije donirala IT opremu statističkim institucijama u BiH

Vlada Rumunije, putem Ministarstva vanjskih poslova i razvojne agencije RoAid, donirala je institucijama statističkog sistema u Bosni i Hercegovini vrijednu opremu namijenjenu unapređenju informatičkih kapaciteta u procesu modernizacije zvanične statistike.

Donacija obuhvata 24 visokoperformansne radne stanice za Agenciju za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS.

Donirana oprema predstavlja nastavak kontinuirane saradnje između statističkih institucija Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za statistiku Rumunije, dodatno osnažene potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u septembru 2024. godine.

Direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćuzić napominje da je Agencija prošle godine potpisala Memorandum o saradnji sa Nacionalnom statistikom Rumunije, u okviru kojeg ova institucija dobija različite vidove podrške razvoju statističkog sistema BiH.

– Prvi korak saradnje je bila edukacija naših kadrova, a nakon toga je uslijedila ova donacija. Planiramo nastaviti saradnju kroz edukaciju naših kadrova u savremenom programu R, koristeći opremu koju smo danas dobili – kazala je Ćuzić.

Ambasador Rumunije u Bosni i Hercegovini Anton Pacuretu kazao je da Rumunija smatra veoma bitnim da institucije statističkog sistema u Bosni i Hercegovini ojačaju svoje kapacitete.

– Vjerujemo da je ovo bitno ne samo za statističare, već i za donosioce odluka u BiH na svim nivoima vlasti. Ovaj vid saradnje smatramo i dijeljenjem našeg predpristupnog iskustva, kao jednu od ključnih osnova za razvoj institucija države – izjavio je Pacuretu.

U Agenciji za statistiku BiH, donirana IT oprema bit će korištena za opremanje trening centra za stručno usavršavanje zaposlenih, čime se dodatno jačaju institucionalni kapaciteti za kontinuirani profesionalni razvoj u skladu s evropskim standardima.