Vlada TK odobrila 5.000 KM Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla

Nedžida Sprečaković
Vlada TK sjednica
Foto: Vlada TK/ Sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 5.000 KM Službi civilne zaštite Grada Tuzla – Odjeljenju za zaštitu od požara i vatrogastvo – Profesionalna vatrogasna jedinica, za troškove organizacije i realizacije manifestacije „Spasavanje u saobraćajnim nesrećama 2025.“. Manifestacija će biti održana 9. oktobra u Tuzli.

Također, u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije pomoći gradovima i općinama pogođenim prirodnim i drugim nesrećama, Vlada TK usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli finansijske pomoći iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Grad Tuzla među 27 pionirskih gradova u EU programu za održivi urbani razvoj

Vijesti

Sud BiH odlučio u slučaju Dodik: Zatvorska kazna zamijenjena novčanom

Tuzla i TK

Toplotni val do 39 stepeni, hitne službe bilježe porast intervencija

Tuzla i TK

Put Ilinčica: U toku završni radovi na postavljanju zaštitne ograde na dvije lokacije

Tuzla i TK

Sanirana divlja deponija u tuzlanskom naselju Kojšino

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]