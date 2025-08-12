Vlada TK odobrila 5.000 KM Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 5.000 KM Službi civilne zaštite Grada Tuzla – Odjeljenju za zaštitu od požara i vatrogastvo – Profesionalna vatrogasna jedinica, za troškove organizacije i realizacije manifestacije „Spasavanje u saobraćajnim nesrećama 2025.“. Manifestacija će biti održana 9. oktobra u Tuzli.

Također, u cilju pružanja efikasnije i kvalitetnije pomoći gradovima i općinama pogođenim prirodnim i drugim nesrećama, Vlada TK usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli finansijske pomoći iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.