Vozač iz BiH na granici zatečen s neprijavljenih 20.000 eura

Adin Jusufović
eure, BiH,euro
Foto: RTV Slon/ Eure

Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod otkrili su neprijavljenu gotovinu tokom kontrole teretnog vozila bh. registarskih oznaka.

Kontrola je obavljena u četvrtak, 5. marta, na odmorištu Marsonija sjever na autocesti A3, kada je prilikom pregleda vozila kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine u kabini pronađeno 20.000 eura, odnosno oko 39.000 konvertibilnih maraka.

Kako je saopćeno iz Carinske uprave Hrvatske, novac je bio sakriven u kabini kamiona, ispod suvozačevog sjedala.

Zbog kršenja odredbi Zakona o deviznom poslovanju vozaču je izdat prekršajni nalog, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 6.600 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka.

Vozač je uplatio dvije trećine izrečene kazne, kao i troškove postupka, čime se, prema važećim propisima, smatra da je kazna u potpunosti izmirena.

