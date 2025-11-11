Vremenska prognoza BiH najavljuje stabilno vrijeme do kraja sedmice, uz dosta sunca, povremenu maglu u kotlinama i blage dnevne temperature.

U utorak, 11. novembra, na jugu zemlje biće vedro, dok će u većem dijelu Bosne prije podne prevladavati niska oblačnost. Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 5°C, na jugu do 9°C, a najviša dnevna između 7 i 12°C, na jugu do 17°C.

U srijedu, 12. novembra, sunčano u većem dijelu zemlje. Prije podne magla i niska oblačnost zadržaće se po kotlinama u centralnim i istočnim područjima te na sjeveru zemlje. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od -2 do 4°C, na jugu do 8°C, a dnevne između 10 i 15°C, na jugu do 17°C.

U četvrtak, 13. novembra, očekuje se nastavak sunčanog vremena. Magla će se i dalje pojavljivati u jutarnjim satima u kotlinama i uz riječne tokove. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Minimalne temperature od -2 do 4°C, na jugu do 8°C, a maksimalne između 11 i 17°C.

U petak, 14. novembra, pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Prije podne moguća magla po kotlinama, a u nastavku dana sunčani periodi. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature od 0 do 5°C, na jugu do 8°C, a dnevne između 11 i 17°C.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, stabilno vrijeme zadržaće se i početkom vikenda, uz postepeno povećanje oblačnosti.