Za danas planirane dvije sjednice predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Jasmina Ibrahimović

Predstavnički dom Federalnog parlamenta danas je planirao održati dvije vanredne sjednice.

Prva je sazavana za 9.00 sati s jednom tačkom dnevnog reda – ‘Informacijom o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanju u rad policijskih organa Federacije BiH’.

Mada na službenoj internet-stranici Doma, za razliku od prve, jučer nije bilo najave i o drugoj današnjoj sjednici, predsjedavajući Dragan Mioković potvrdio je Feni da je planirana, također kao vanredna.

Ranije je objavljeno da će početi u 15.00 sati i da bi njena tema trebalo da bude gubitak radnih mjesta u Federaciji BiH u razdoblju koje se odnosi na određeni period prošle i ove godine.

Održavanje ovih dviju sjednica tražila je opozicija.

Materijali za raspravu će biti naknadno dostavljeni, kako je Mioković ranije naveo u pozivu zastupnicima.

