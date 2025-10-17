Za kraj mjeseca najavljene redovne sjednice oba doma Parlamenta FBiH

Za kraj ovog mjeseca najavljene su sjednice oba doma Federalnog parlamenta, većinom sličnog predloženog dnevnog reda.

Prema najavama, Predstavnički dom treba da se sastane 28. a Dom naroda 30. oktobra.

Iste najavljene tačke dnevnog reda su Prijedlog zakona o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku u Federaciji BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH, kao i strategija za prevenciju ovisnosti u FBiH 2025-2035. godina te statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Trebalo bi da članovi oba doma razmotre i Izvještaj o prošlogodišnjoj realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Predložene su i odluke o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta Koridor Vc, odnosno izgradnju donice Poprikuše – Nemila, kao i zaduženju kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj radi „projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini“.

Kako je najavljeno, članovima oba doma će biti predočeni i izvještaji o radu u pretprošloj i prošloj godini federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Od ostalih tema, za Dom naroda su predloženi Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH te izvještaji o učinicima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Prema najavama, Predstavnički dom počet će sjednicu 28. oktobra u 10.00, a Dom naroda dva dana kasnije u 12.00 sati.