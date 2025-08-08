Zajednička poruka iz Tuzle: Stop rudnicima kritičnih minerala, prirodna bogatstva nisu na prodaju

Ekološki aktivisti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih dijelova regije poručuju “ne” rudnicima nikla, kobalta, bakra, litijuma i drugih kritičnih minerala na prostoru Tuzlanskog kantona. Skup je organizovan na dan kada ističe rok za dostavljanje komentara na nacrt Prostornog plana TK, a učesnici su predali zahtjeve da se svi planirani rudnici ovih sirovina izbrišu iz dokumenta.

„Danas smo u ime aktivista iz čitavog regiona predali komentare u kojima tražimo brisanje tih rudnika iz prostornog plana i sa ovog mjesta poručujemo da je to crvena linija iza koje nećemo ići. Znači tražimo od Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona da u prostornom planu obrišu sve riječi vezane za kritične mineralne sirovine, odnosno rudnike. Druga poenta današnjeg skupa je da su se ovdje u Tuzli okupili ljudi iz čitave BiH i Srbije i danas šaljemo poruku zajedništva, šaljemo poruku da će Tuzlu i tuzlansku regiju, ako bude trebalo braniti i Srbija i čitava Bosna i Hercegovina“, govori Adi Selman, jedan od osnivača pokreta „Karton revolucija“.

Aktivisti poručuju da se rudnici nikla, kobalta, bakra i litijuma ne smiju graditi ni pod kojim uslovima. Smatraju da bi njihovo otvaranje značilo trajno uništenje vode, zemlje i zraka, a posebno upozoravaju na opasnost po planinu Majevicu i cijelu tuzlansku regiju.

„Bosna i Hercegovina, kao i Srbija, neće nikada biti rudarske kolonije stranih kompanija, neće nikad dozvoliti da se rasprodaju u bescjenje naša prirodna bogatstva, čiste vode, plodna zemlja i čist vazduh i da će naše prelijepe planine naše čiste rijeke biti zaštićene. Majevica nikad neće biti rudnik litijuma. Planina Majevica može biti samo park prirode“, kazala je Andrijana Pekić, predsjednica Udruženja “Čuvari Majevice”.

Okupljeni iz Srbije i Bosne i Hercegovine ističu da se borba vodi protiv istih problema s obje strane Drine. Upozoravaju da korumpirane institucije otvaraju prostor stranim kompanijama da slobodno eksploatišu prirodna bogatstva.

„I kod nas i kod vas su institucije zarobljene i u službi su vlasti i svima treba da bude jasno da dok ove naše korumpirane vlasti ne promijenimo ne možemo zaustaviti rudarenje ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj i ne možemo se izboriti“, rekao je Zlatko Kokanović, aktivista iz Srbije.

Podrška borbi protiv rudnika litijuma na Majevici stiže i iz lokalnih zajednica. Aktivisti podsjećaju na građanske inicijative i hiljade potpisa, ali i na to da politička volja često izostane uprkos jasnom stavu stanovništva.

„Evo uzet ću za primjer građansku inicijativu koju smo sproveli ove godine gdje smo na teritoriji Lopare, Ugljevik, Bijeljina i Zvornik skupili 6.057 potpisa naših sugrađana. Naša građanska inicijativa je došla do Narodne skupštine 9. jula 2025. godine i nažalost nije prošla. Nije bio dovoljan broj poslanika da učestvuje u glasanju, a mi smo tu još jednom skrenuli pažnju na nedostatak dokumenta o politici, dodjele koncesije koji je jako bitan i Zakon o koncesijama koji nije dobar“, pojašnjava Snežana Vujić Jagodić, članica Udruženja “Eko put” Bijeljina.

Okupljeni poručuju da je ovo zajednička borba ljudi u cijelom regionu. Borba običnog čovjeka za dostojanstven život jer priroda ne poznaje granice, ali poznaje posljedice zagađenja.