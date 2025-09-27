Zamjenica generalnog sekretara NATO-a: Neće biti narušena sigurnosna situacija u BiH

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska poručila je da će NATO i dalje čvrsto stajati uz Bosnu i Hercegovinu, štiteći njen teritorijalni integritet, suverenitet i ustavni poredak. U razgovoru za Fenu naglasila je da neće biti dopušten nikakav sigurnosni vakuum, te da je ključno da sve strane u BiH poštuju vladavinu prava i presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao i da podrže reformski put zemlje.

Šekerinska je istaknula da NATO u saradnji s Evropskom unijom snažno podržava misiju EUFOR Althea kroz Berlin Plus aranžman, naglasivši da je to najbolja garancija stabilnosti.

Govoreći o iskustvu svoje zemlje, Sjeverne Makedonije, podsjetila je na izazovan, ali uspješan put ka NATO-u i EU, poručivši da su ključni elementi jedinstvo i političko vodstvo. Dodala je da reforme nisu samo usvajanje zakona, već i preuzimanje odgovornosti i donošenje teških odluka za dobrobit građana.

Kada je riječ o BiH, podsjetila je da su ove godine usvojena dva ranija reformska programa, te je pozvala institucije da bez odlaganja usvoje i reformski program za 2025. godinu, jer je to uslov za veću NATO podršku u oblastima kao što su upravljanje krizama, cyber odbrana i evakuacije.

Šekerinska je odbacila navode da bi Rusija mogla ugroziti mandat EUFOR-a, naglašavajući da NATO i EU djeluju jedinstveno i neće dozvoliti destabilizaciju.

Govoreći o evropskim integracijama regiona, naglasila je da proširenje EU ima i sigurnosnu dimenziju, jer donosi stabilnost i prosperitet. Poručila je da je saradnja BiH i NATO-a već prepoznata i cijenjena, ali da je neophodno uložiti dodatne napore u reforme kako bi građani osjetili konkretne koristi.