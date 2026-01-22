Započelo uklanjanje otpada uz branu HE Jablanica

Uposlenici HE na Neretvi započeli su aktivnosti na uklanjanju otpada nakupljenog uz branu Hidroelektrane Jablanica nakon obilnih padavina u prethodnom periodu.

Materijal je dijelom koncentrisan uz branu hidroelektrane, ali i raspoređen duž čitave površine jezera. Prema procjenama, radi se o količini oko 500 m3 (metara kubnih) plutajućeg nanosa, od čega je do sada uklonjeno oko 100 m3 .

Imajući u vidu tehničke pretpostavke za rad i količinu otpada, poslovi na njegovom uklanjanju biće nastavljeni sa sticanjem uslova za izvođenje u skladu s propisanim sigurnosnim i okolišnim standardima.

Nakupljanje plutajućeg otpada je uobičajena pojava i posljedica velikih voda i bujičnih tokova. Zbog najave novih padavina i topljenja snijega, može se očekivati pristizanje dodatnih nanosa u jezero.

Hidroelektrane na Neretvi redovno ispunjavaju svoju obavezu uklanjanja plutajućeg otpada neposredno uz brane, korištenjem vlastitog specijalnog čamca za prikupljanje naplavina i uz angažman vanjskog izvođača sa specijalnom dizalicom i kamionima za odvoz otpada na deponiju.