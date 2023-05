Zara Sivčević danas slavi rođendan: Umjesto poklona nazovi 17032!

Zara Sivčević rođena je sa cerebralnom paralizom. Ova hrabra djevojčica od rođenja do danas uspjela je ono za što su rekli da je nemoguće, a njena borba da korača i dalje traje.

Zara danas slavi 17. rođendan, a njen najveći oslonac, njena mama obratila se dirljivom porukom:

Tvojih sedamnaest godina su tvoje herojstvo.

Tvojih sedamnaest godina je naša ljubav, ona najnježnija, a najjača.

Strah me mila moja da ću samo otići prije nego ti dam još puno od svoje snage, svojih vjerovanja, svoje ljubavi. Strah me mila moja da ti neću imati vremena pokazati sve što želim da možeš nastaviti. Strah me mila moja da tvoja čista duša neće biti shvaćena i prihvaćena u ovom ovakvom svijetu.

I da mogu da te zagrlim i dam sve moje što imam… Učinila bih to.

A samo te mogu nastaviti voljeti i biti uz tebe. Boriti se i trajati. Da ti budem oslonac, štit, luka mirna.

I samo voljeti te.

Sretan ti rođendan, Zaro moja!

Ona je pozvala sve one koji godinama pomažu Zarino liječenje, kao i sve dobre ljude, da umjesto poklona za Zaru, pozovu humantiarni broj 17032.

Zari se može pomoći i kupovinom na prodajnoj FB stranici “Zarin san” gdje se svakodnevno nude razne stvari, poput odjeće, obuće i igračaka, a sredstva od kupovine idu u fond za Zarino liječenje.