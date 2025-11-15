Zašto je karfiol sve popularniji: Ovo su njegove dobrobiti

Karfiol, povrće iz porodice krstašica, sve je traženiji među ljudima koji brinu o zdravoj ishrani, i to s opravdanim razlogom. Obiluje korisnim nutrijentima, a istovremeno je siromašan kalorijama i ugljikohidratima. Samo jedna šolja sirovog karfiola sadrži više od 75 posto preporučene dnevne doze vitamina C, pa ne čudi što se smatra namirnicom koju vrijedi uvrstiti u svakodnevni jelovnik, navodi Health.com.

Karfiol i regulacija tjelesne težine

Za one koji žele smanjiti ili održavati tjelesnu masu, karfiol je vrlo praktičan izbor. U jednoj šolji sirovog karfiola nalaze se oko 2 grama vlakana i velika količina vode, što pruža osjećaj sitosti i pomaže obuzdati apetit. Vlakna usporavaju probavu i doprinose stabilnijem nivou energije tokom dana.

Prirodna zaštita od upala

Bioaktivni spojevi prisutni u karfiolu poznati su po tome da umanjuju upalne procese u organizmu. Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale i štite ćelije od oštećenja, čime se smanjuje rizik od hroničnih oboljenja i usporavaju procesi starenja.

Nutritivno bogata namirnica

U jednoj šolji sirovog karfiola nalazi se više od tri četvrtine dnevne preporučene doze vitamina C, važnog za sintezu kolagena, apsorpciju željeza, jačanje imuniteta i regeneraciju DNA. Karfiol sadrži i vitamin K koji doprinosi zdravlju kostiju, zatim holin koji je značajan za pamćenje, san i rad mišića, te manje količine vitamina B grupe, magnezija, mangana, fosfora i kalija.

Smanjen rizik od hroničnih bolesti

Povrće iz porodice krstašica povezano je sa smanjenim rizikom od bolesti srca, određenih vrsta raka i ukupne smrtnosti. Prirodne tvari iz karfiola štite krvne žile od upalnih procesa, a neka istraživanja ukazuju da mogu usporiti rast ćelija raka debelog crijeva.

Podrška zdravoj probavi

Veliki broj ljudi ne unosi dovoljno vlakana, a karfiol može biti jednostavan način da se taj nedostatak nadoknadi. Vlakna hrane dobre bakterije u crijevima, podstiču redovnu probavu i doprinose boljem funkcioniranju probavnog sistema.

Sulforafan i usporavanje starenja

Karfiol sadrži sulforafan, prirodni spoj koji može povoljno djelovati na gene povezane sa starenjem. Sulforafan podstiče detoksikaciju, smanjuje upale, štiti DNA i može usporiti kognitivne promjene koje dolaze s godinama.

Niskougljikohidratna zamjena

Karfiol je omiljen među osobama koje prate prehranu s niskim udjelom ugljikohidrata. Riža od karfiola pruža mogućnost da se unos kalorija značajno smanji, a da obrok i dalje ostane obilan. Primjera radi, oko tri četvrtine šolje riže od karfiola ima svega 15 kalorija, dok ista količina kuhane bijele riže sadrži oko 242 kalorije.

Prirodna potpora detoksikaciji

Enzimi u karfiolu pomažu tijelu da razgradi i izbaci toksine, zbog čega se smatra dobrim saveznikom u podršci prirodnim procesima detoksikacije.

Moguće neželjene reakcije

Karfiol sadrži FODMAP ugljikohidrate koji kod pojedinih osoba mogu izazvati nadutost, gasove, bol ili nelagodu, osobito kod ljudi sa sindromom iritabilnog crijeva. Zbog toga se preporučuje postepeno povećavati unos.

Kako ga uvrstiti u jelovnik

Karfiol se može konzumirati sirov, kuhan, pečen ili kao dodatak raznim jelima. Dobro se uklapa u smutije i zobene kaše, odličan je pečen uz malo maslinovog ulja i začina, a često se koristi i kao zamjena za rižu ili krompir. Osim klasičnog bijelog, postoje i ljubičasti, zeleni i narandžasti karfiol, koji imaju još bogatiji sadržaj antioksidanasa.