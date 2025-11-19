Zašto su veliki sajtovi juče bili nedostupni

Veliki sajtovi juče bili nedostupni zbog globalnog problema u Cloudflare mreži koji je izazvao poremećaj u funkcionisanju brojnih svjetskih i domaćih web stranica. Kvar je započeo oko 11,20 UTC i izazvao talas grešaka koje su se manifestovale kao potpuna nemogućnost pristupa velikom broju servisa. Problem je zahvatio sve koji koriste Cloudflare infrastrukturu za sigurnost i ubrzanje saobraćaja, što uključuje ogroman broj medijskih portala, online servisa i poslovnih platformi.

Uzrok poteškoća pronađen je u greški povezanoj s konfiguracijskom datotekom u Cloudflare sistemu za upravljanje botovima. Datoteka je neprimijetno narasla iznad očekivanog obima te je pokrenula pad procesa koji obrađuje saobraćaj za više Cloudflare usluga. Zbog toga su korisnici širom svijeta nailazili na greške pri učitavanju stranica, jer sistem nije mogao obraditi ni osnovne zahtjeve.

Tim Cloudflarea je nakon identifikovanja problema vratio prethodnu stabilnu verziju konfiguracije i dodatno izmijenio glavni proxy servis kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvog scenarija. Većina funkcionalnosti vraćena je do 14,30 UTC, a potpuna stabilizacija uslijedila je nešto poslije 17 sati.

Među pogođenim stranicama našao se i RTV Slon, koji je bio kratkotrajno nedostupan zbog istog globalnog kvara. Izvinjavamo se našim korisnicima i čitateljima, iako je riječ o problemu koji je zahvatio ogroman broj sajtova širom svijeta i na koji nismo mogli utjecati. Cloudflare je nakon oporavka objavio detaljan tehnički izvještaj o uzrocima i mjerama koje su preduzete kako bi se ubuduće izbjegao sličan poremećaj.