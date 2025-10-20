Kvar na Amazon Web Services uzrokovao pad brojnih aplikacija i web stranica širom svijeta

Zbog kvara na Amazon Web Services (AWS) u regiji US-EAST-1, došlo je do prekida rada brojnih aplikacija i web stranica širom svijeta. Ključna riječ: Amazon Web Services.

Veliki broj popularnih aplikacija i web stranica jutros je bio nedostupan zbog tehničkog kvara na Amazon Web Services, poznatijem kao AWS. Problem je zabilježen u regiji US-EAST-1, koja je jedna od glavnih infrastruktura ovog globalnog servisa u oblaku.

Platforma Downdetector, koja prati prijave korisnika o poteškoćama u radu internetskih servisa, evidentirala je nagli porast prijava vezanih za AWS. Kompanija je potvrdila da su u toj regiji zabilježene povećane stope pogrešaka i kašnjenja u radu brojnih servisa.

Među pogođenim aplikacijama i platformama bili su Snapchat, Duolingo, Fortnite, Signal, Zoom i brojni drugi digitalni servisi koji koriste AWS infrastrukturu za svoje poslovanje. Prema prvim informacijama, uzrok problema bio je u DNS rezoluciji API krajnje tačke usluge Amazon DynamoDB, što je uzrokovalo lančane poteškoće i na drugim zavisnim sistemima.

AWS je objavio da su tehnički timovi identificirali uzrok i da rade na potpunom oporavku sistema. U trenutku posljednje objave naveli su da su svi servisi počeli pokazivati znakove stabilizacije, iako se i dalje bilježe povremena kašnjenja u obradi zahtjeva.

Prekid u radu AWS-a ponovo je pokazao koliki uticaj imaju velike cloud platforme na funkcionisanje digitalne infrastrukture širom svijeta. Dok su kompanije poput Mete i X-a (bivši Twitter) nastavile normalno raditi jer ne koriste AWS, brojne druge usluge bile su djelimično ili potpuno nedostupne.

Za korisnike širom svijeta to je značilo nemogućnost prijave u aplikacije, sporu obradu podataka i privremene prekide u komunikaciji. Za brojne tehnološke kompanije kvar je bio podsjetnik koliko ovisnost o jednoj cloud platformi može uticati na svakodnevno funkcionisanje interneta.