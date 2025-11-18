Cloudflare uzrokovao višesatne prekide, kako je ovaj globalni servis privremeno zaustavio rad brojnih stranica uključujući i RTV Slon

Cloudflare je danas doživio ozbiljan višesatni prekid rada, a Cloudflare je ključni servis koji koristi ogroman broj web stranica širom svijeta kako bi osigurale brzinu, sigurnost i stabilnu dostupnost svojih sadržaja. Zbog ovog kvara korisnici širom Evrope i svijeta nisu mogli pristupiti brojnim portalima, aplikacijama i online uslugama, pa je tako u više navrata bio nedostupan i portal RTV Slon.

Cloudflare je mrežni servis koji stoji između korisnika i web stranice, i služi da ubrza učitavanje, zaštiti stranicu od napada i stabilizuje protok saobraćaja prema serverima. Vlasnici stranica ga biraju jer im omogućava da izdrže velike navale posjetilaca, da smanje opterećenje vlastitih servera i da povećaju sigurnost, što je posebno važno medijima i platformama koje tokom dana imaju nagle skokove posjeta. Kada Cloudflare ima interni kvar, kao što se dogodilo danas, problem se odrazio lančano na milione korisnika širom svijeta.

Prema dostupnim informacijama, došlo je do kvara u sistemu koji obrađuje sigurnosne konfiguracije, pa su brojne stranice odjednom počele prikazivati greške i bile potpuno nedostupne. U istom trenutku prestali su raditi servisi kao što su ChatGPT, X, Discord, Spotify, Canva i brojne druge velike platforme, što govori o razmjerama prekida. Kako je kvar bio globalan, u jednom trenutku nisu radili ni pojedini internet provajderi, a dio korisnika širom Evrope i Balkana prijavljivao je potpuni prekid pristupa brojnim web odredištima.

U takvim situacijama, svaki portal koji se oslanja na Cloudflare, uključujući i RTV Slon, može postati privremeno nedostupan iako njegov server radi bez greške. Korisnici tada vide poruke o greškama ili ne mogu uopće otvoriti stranicu, jer se zahtjevi prema serveru prekidaju na nivou Cloudflare mreže.

Prekid je trajao nekoliko sati, nakon čega je Cloudflare postupno vratio funkcionalnost svojim korisnicima. Prema njihovim navodima, nije zabilježen nikakav sigurnosni incident, niti je riječ o napadu, nego o unutrašnjem tehničkom problemu koji je zahvatio dio njihovih sistema za obradu prometa.