Zatražen pritvor za Jasmina Kahvedžića zbog neovlaštene proizvodnje droge

Adin Jusufović
jasmin, droga
FOTO: ARHIV
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je od Općinskog suda u Gračanici određivanje jednomjesečnog pritvora za Jasmina Kahvedžića (1974) iz Gračanice, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, krivično djelo iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.

Prema navodima Tužilaštva, 7. augusta 2025. godine u stanu osumnjičenog pronađena je veća količina narkotika namijenjena daljoj prodaji – oko 990 grama marihuane, više od 100 grama amfetamina, manja količina hašiša te digitalna vaga. Droga i vaga su oduzeti tokom pretresa, a Kahvedžić je istog dana lišen slobode.

Naredba o provođenju istrage donesena je 9. augusta 2025. godine. Tužilaštvo pritvor traži zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i utjecaja na svjedoke.

