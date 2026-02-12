Završena sanacija mostova u Šićkom Brodu: Saobraćaj ponovo nesmetan

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica završila je sanaciju saobraćajne podloge na dva mosta preko Mramorskog potoka u Mjesnoj zajednici Šićki Brod.

Radovi su izvedeni na mostu prema jezeru Kop, kao i na mostu u dijelu naselja Plane, ispod benzinske pumpe „Belamionix“.

Nadležna služba navodi da su radovi okončani u planiranom roku, čime su poboljšani uslovi i sigurnost odvijanja saobraćaja na ovoj dionici. Građanima je upućena zahvalnost na strpljenju i saradnji tokom trajanja radova.