Zbog padavina i topljenja snijega pojačan nadzor vodotoka u FBiH

Nadležne institucije svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju pratiti hidrometeorološku situaciju, s obzirom na to da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u narednom periodu očekuju sniježne padavine koje mogu izazvati poteškoće u funkcionisanju. Istovremeno, naglo topljenje snijega može dovesti do pojave bujičnih poplava i klizišta na pojedinim područjima.

Nakon padavina zabilježenih u periodu 5. i 6. januara 2026. godine, te usljed otapanja snježnog pokrivača, Federalni hidrometeorološki zavod je, na osnovu meteoroloških i hidroloških prognoza i raspoloživih platformi, uključujući EFAS, dostavio obavijest o mogućoj pojavi bujica i klizišta na području Federacije BiH. Očekivani vrh vodnog vala prognoziran je za 7. januar 2026. godine.

Prema daljnjim prognozama Zavoda, vodotoci će se uglavnom nalaziti u fazi stagnacije. Padavine će i dalje biti prisutne, ali trenutno nema pokazatelja koji bi upućivali na značajnije pogoršanje hidrometeorološke situacije. Najkompleksnije stanje i dalje je zabilježeno na vodotocima rijeka Trebižat, Buna i Bunica, gdje se provodi pojačan nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu.

U tom kontekstu, kantonalne i općinske, odnosno gradske službe civilne zaštite dužne su kontinuirano obilaziti i nadzirati najugroženija područja izložena snježnim padavinama, poplavama i klizištima. Također, obavezne su, ukoliko to već nisu učinile, organizirane snage zaštite i spašavanja staviti u stanje pripravnosti, uključujući službe zaštite i spašavanja te specijalizirane jedinice civilne zaštite.

Cilj ovih mjera je da snage zaštite i spašavanja budu spremne za pravovremeno reagovanje kao prvi odgovor, u skladu sa svojim nadležnostima, obavezama i važećim planovima, kako bi se zaštitili ljudi i materijalna dobra na području kantona, općina i gradova.

Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite i dalje se nalaze u stanju pripravnosti za slučaj potrebe njihovog angažmana i brzog odgovora na terenu. Poseban akcenat stavljen je na Federalnu specijaliziranu jedinicu za spašavanje na vodi, kao i na Federalnu specijaliziranu jedinicu za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta.