Američka podrška i sankcije: Željka Cvijanović u Washingtonu iza zatvorenih vrata

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravila je u Washingtonu, gdje je održala sastanak iza zatvorenih vrata sa zamjenikom državnog sekretara Christopherom Landauom. Zanimljivo je da se ova posjeta nije našla na zvaničnim stranicama Predsjedništva BiH, niti u protokolarnim najavama.

O susretu je izvještavao Ivica Puljić, dopisnik Federalne televizije iz Washingtona, ističući da je Landau vrlo visoko rangiran u State Departmentu, te da se razgovaralo o potencijalnom uklanjanju Milorada Dodika iz političkog života. Prema Puljiću, strana koju Cvijanović zastupa traži da se protiv Dodika u budućnosti ne vode novi sudski procesi, dok Amerikanci insistiraju na održavanju prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj 23. novembra.

Drugi susret Cvijanović i Landaua

Puljić podsjeća da je ovo drugi susret Cvijanović i Landaua – prvi je održan u Daytonu 23. maja ove godine. Napominje i da je Cvijanović dobila američku A1 vizu na šest mjeseci, što bi mogao biti vremenski okvir unutar kojeg se očekuju rezultati od nje.

Cvijanović, zajedno s Miloradom Dodikom, nalazi se pod američkim sankcijama, a prema informacijama, lobira za njihovo ukidanje. Puljić naglašava da su Amerikanci još 1998. godine podržali Dodika, dok sada sličnu vrstu potpore daju Željki Cvijanović.

Telefoni isključeni tokom boravka u Washingtonu

Puljić navodi i zanimljiv detalj – telefoni delegacije koju je predvodila Cvijanović nisu radili dok je boravila u Washingtonu. U njenoj pratnji bila je i Ana Trišić-Babić, bivša savjetnica Milorada Dodika za vanjsku politiku, danas savjetnica Cvijanović, a prema navodima, i moguća buduća šefica diplomatije BiH.

Dodaje i da je Cvijanović imala zaštitu američke tajne službe, što znači da su američke institucije imale uvid u njene kontakte i kretanje. Tokom posjete, logističku potporu pružala je Ambasada Srbije, dok nije imala kontakte s Ambasadom BiH u Washingtonu.

Rusija i situacija u BiH

Puljić je podsjetio da je Rusija u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u Evropi navela da Bosna i Hercegovina, tačnije Bošnjaci i Hrvati, podržavaju nacizam, čime je dodatno naglašena kompleksnost geopolitičkog trenutka u kojem se BiH nalazi.