Žene Srebrenice u Tuzli: Zatražena istina i pravda za žrtve genocida

U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada je u Srebrenica počinjen genocid, u Tuzli je održan mirni protest u organizaciji Udruženja građana „Žene Srebrenice“. Okupljanje je upriličeno na Trgu Slobode, simboličnom mjestu sjećanja i javnog podsjećanja na zločin u kojem je, nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija, stradalo više od 10.000 Bošnjaka.

Kako je poručeno s protesta, 11. juli 1995. godine ostaje trajna rana i opomena, dan kada je oko 42.000 stanovnika Srebrenice, iscrpljenih troipogodišnjom opsadom, prepušteno snagama koje su potom počinile masovna ubistva, progone i zločine. Organizatori su istakli da je genocid ostavio neizbrisiv trag u savremenoj historiji te da odgovornost međunarodne zajednice za tadašnje propuste ne može biti izbrisana.

„Organizacija ujedinjenih nacija, Evropska unija i svijet nikada neće sprati ovu crnu mrlju iz historije čovječanstva, a mi, porodice čiji su najmiliji na najbrutalniji način ubijeni, nećemo nikada zaboraviti niti oprostiti“, poručeno je tokom okupljanja.

Podsjećamo i da je 2025. godine obilježeno 30 godina od genocida, te da je do danas u Memorijalnom centru Potočari ukopano 6.768 posmrtnih ostataka žrtava ubijenih u julu 1995. godine. Mnoge porodice, kako je naglašeno, i dalje tragaju za svojim najmilijima koji nisu pronađeni niti identifikovani, dok se dio masovnih i sekundarnih grobnica još uvijek nalazi na neekshumiranim i miniranim područjima.

„Punih trideset godina tražimo istinu i pravdu. Veliki broj posmrtnih ostataka još uvijek nije pronađen, a zločinci se i dalje slobodno kreću“, naveli su.

Mirni protest, održan 11. januara u 11 sati, okupio je brojne građane Tuzle i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Podršku su pružili profesori, nastavnici i učenici osnovnih i srednjih škola iz Tuzle, članice Odjela za brak i porodicu, tuzlanski imami i džematlije, žene iz Doboj Istoka, kao i strani državljani koji su se pridružili skupu.

Skup je završen porukom koja se godinama izgovara na ovim okupljanjima:

„Istina i pravda nama, kazna zločincima.“