Mirno okupljanje „Žene Srebrenice“ održano je danas na Trgu slobode u Tuzli, gdje su se članice Udruženja „Žene Srebrenice“, zajedno sa majkama i ženama Podrinja, okupile na tradicionalnom skupu koji se organizuje svakog 11. u mjesecu.

Sa današnjeg okupljanja „Žene Srebrenice“ ponovo je upućena jasna poruka, istina i pravda za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje.

Predsjednica Udruženja „Žene Srebrenice“ Nura Begović istakla je da porodice žrtava i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.

„Mi uvijek ponavljamo iste poruke, istina i pravda. Zna se šta se pod tim podrazumijeva. Još nisu otkrivene sve grobnice. Znamo da postoje lokacije gdje se nalaze naši najmiliji i mi ih tražimo, jer su naši najmiliji ubijeni. Nikada nismo prestali raditi na tome i nećemo odustati dok ih ne pronađemo“, poručila je Begović.

Naglasila je i da porodice žrtava neće prestati insistirati na odgovornosti za počinjene zločine.

„Pravda još nije zadovoljena. Još ima ratnih zločinaca koji su na slobodi. Naša poruka je da institucije rade svoj posao. Imamo sudove, tužilaštva i sve institucije koje mogu i trebaju djelovati. Mi ćemo nastaviti slati poruke sa ovih okupljanja i nećemo odustati dok ne pronađemo naše najmilije i dok svi odgovorni ne budu uhapšeni i kažnjeni“, kazala je Begović.

Današnje mirno okupljanje „Žene Srebrenice“ u Tuzli podržali su brojni građani, predstavnici udruženja, ali i učenici tuzlanskih škola. Prema riječima Begović, podršku su pružili učenici Srednje medicinske škole i Gimnazije „Meša Selimović“, članovi porodica šehida te predstavnici udruženja iz Podrinja, među kojima su bili i gosti iz Zvornika i Doboja.

Mirno okupljanje „Žene Srebrenice“ u Tuzli održava se već godinama svakog 11. u mjesecu, kao trajno podsjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i poziv na istinu i pravdu.