U Kladnju je u saobraćajnoj nesreći poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine Ostoja Stanišić, prvostepenom presudom 2017. godine osuđen na 11 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Srebrenici, a presuda je potvrđena 2019. godine, te je kasnije prijevremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio dvije trećine kazne.

U jučerašnjoj nesreći u Kladnju automobil je sletio u rijeku i tom prilikom je stradao Stanišić, za kojeg je nezvanično potvrđeno da je riječ o njemu, a u toku je obdukcija radi zvanične potvrde okolnosti nesreće.

Ostoja Stanišić je kao komandant Šestog bataljona vojne policije Zvorničke brigade Drinskog korpusa bio optužen pred međunarodnim i domaćim sudovima za ratne zločine nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine, prvostepenom presudom osuđen na kaznu zatvora od 11 godina, a presuda je potvrđena i na višim instancama, te je nakon odslužene većine kazne pušten na slobodu sredinom 2020. godine.

Obdukcija vozila i službeni izvještaji nadležnih bit će objavljeni kada istražne radnje budu završene, a slučaj će ostati u fokusu domaćih i međunarodnih medija jer se radi o osobi koja je presuđena za jedan od najtežih oblika ratnih zločina na području Bosne i Hercegovine, genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.