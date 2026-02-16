U Kladnju poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine

RTV SLON
Poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine
Courtesy photo/ Ostoja Stanišić

U Kladnju je u saobraćajnoj nesreći poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine Ostoja Stanišić, prvostepenom presudom 2017. godine osuđen na 11 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Srebrenici, a presuda je potvrđena 2019. godine, te je kasnije prijevremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio dvije trećine kazne.

U jučerašnjoj nesreći u Kladnju automobil je sletio u rijeku i tom prilikom je stradao Stanišić, za kojeg je nezvanično potvrđeno da je riječ o njemu, a u toku je obdukcija radi zvanične potvrde okolnosti nesreće.

Ostoja Stanišić je kao komandant Šestog bataljona vojne policije Zvorničke brigade Drinskog korpusa bio optužen pred međunarodnim i domaćim sudovima za ratne zločine nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine, prvostepenom presudom osuđen na kaznu zatvora od 11 godina, a presuda je potvrđena i na višim instancama, te je nakon odslužene većine kazne pušten na slobodu sredinom 2020. godine.

Obdukcija vozila i službeni izvještaji nadležnih bit će objavljeni kada istražne radnje budu završene, a slučaj će ostati u fokusu domaćih i međunarodnih medija jer se radi o osobi koja je presuđena za jedan od najtežih oblika ratnih zločina na području Bosne i Hercegovine, genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.

pročitajte i ovo

BiH

Dizdar: Historijska obaveza Federacije je podrška Srebrenici i povratnicima širom BiH

Istaknuto

U New Yorku će danas biti otkriven „Cvijet Srebrenice“ ispred zgrade...

BiH

U Srebrenici i Bratuncu izgrađeno 29 novih kuća za socijalno ugrožene...

BiH

U Milanu otvorene izložbe o Sarajevu i genocidu u Srebrenici

BiH

U Beču se otkriva spomenik “Cvijet Srebrenice”

Vijesti

Ćamil Duraković prijavljuje mural Ratku Mladiću Tužilaštvu BiH

Istaknuto

Najvažnije noći u Ramazanu – Lejletul-Bedr i Lejletul-Kadr u mjesecu posta

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. februar

BiH

Dan nezavisnosti u nedjelju, evo zašto se ne prenosi na ponedjeljak

BiH

Retrospektiva 2025: Šta je BiH uradila za sigurnost žena?

Vijesti

Porezna uprava objavila uputstva za poslodavce o isplati pomoći radnicima 2026

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]