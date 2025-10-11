Žene Srebrenice na Trgu slobode: Tražimo istinu, pravdu i mir

Na Trgu slobode u Tuzli danas su se okupile članice Udruženja „Žene Srebrenice“, koje svakog 11. u mjesecu odaju počast žrtvama genocida i podsjećaju na više od hiljadu osoba koje se još uvijek vode kao nestale.

Okupljene žene još jednom su uputile apel svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji mogu pomoći u pronalasku nestalih da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi se posmrtni ostaci pronašli i dostojanstveno ukopali, a porodice napokon pronašle mir.

“Cilj nam je da poručimo i pošaljemo apel svima koji mogu pomoći u pronalasku nestalih, koji se još uvijek vode kao nestali, da pomognu da se pronađu kako bi se dostojanstveno ukopala njihova tijela, a porodica našla smiraj za svoju dušu.”, kazala je Kada Balta.

Okupljene žene uputile su i poruku cijelom svijetu, pozivajući na prekid ratova i nasilja.

“Poruka cijelom svijetu i velikim silama koji ovo rade, koji ubijaju i muče nevine – da jednom stanu i da prestanu. Naša srca su velika i vjerujte, mi samo želimo mir. Saosjećamo sa svim porodicama koje pate, pa i sa narodom Ukrajine koji također čeka da prestane rat i da zavlada mir”, poručila je Nura Begović.

Udruženje „Žene Srebrenice“ već više od dvije decenije svakog mjeseca okuplja se u Tuzli, podsjećajući javnost da potraga za nestalima još traje i da bez istine i pravde nema trajnog mira.

