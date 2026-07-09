Žene u crnom u Beogradu obilježavaju 31. godišnjicu genocida u Srebrenici

Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, organizacija Žene u crnom najavila je stajanje u crnini i šutnji koje će biti održano 10. jula 2026. godine na Trgu Republike u Beogradu, u periodu od 19:30 do 20:30 sati.

Tokom okupljanja bit će izvedena i scenska akcija pod nazivom “Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici”, uz podršku umjetničkog kolektiva Škart i organizacija civilnog društva.

Iz organizacije podsjećaju da je genocid u Srebrenici najveći ratni zločin počinjen u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, te navode da je režim Slobodana Miloševića imao ulogu u pružanju političke, vojne, logističke i finansijske podrške Vojsci Republike Srpske.

U saopštenju se podsjeća i na presudu Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine, kojom je Srbija proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, jer nije spriječila genocid u Srebrenici.

Žene u crnom također navode da je pred Haškim tribunalom dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih vojnih i političkih struktura za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

U saopštenju se podsjeća i da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 23. maja 2024. godine usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Iz ove organizacije kritikuju vlasti u Srbiji zbog odnosa prema Rezoluciji UN-a, navodeći da se u javnosti i dalje nastavlja politika negiranja genocida i relativizacije ratnih zločina.

Žene u crnom zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici, da predstavnici vlasti u Srbiji prestanu negirati genocid i ratne zločine, te da se 11. juli u Srbiji proglasi Danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

U saopštenju se traži i da se negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tretira kao krivično djelo, kao i da se uklone murali kojima se u Srbiji veličaju osuđeni ratni zločinci.

Iz organizacije su najavili da će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Potočarima, gdje će zajedno s porodicama žrtava odati počast ubijenima u genocidu u Srebrenici.