ŽFK Sloboda 2024 Tuzla pustila u rad novu zvaničnu web stranicu

Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 iz Tuzle napravio je važan iskorak u svom razvoju i zvanično pustio u rad novu web stranicu, čime je klub dobio moderno i funkcionalno digitalno mjesto na kojem će od sada biti objedinjene sve najvažnije informacije o radu i aktivnostima.

Nova web stranica zamišljena je kao centralna tačka komunikacije sa navijačima, medijima i širom sportskom javnošću. Već na prvi pogled jasno je da je akcenat stavljen na preglednost i jednostavno snalaženje, pa posjetioci mogu brzo doći do vijesti, rezultata, tabela, ali i detaljnih podataka o igračicama, stručnom štabu i svim selekcijama kluba.

Posebna pažnja posvećena je predstavljanju kompletnog sportskog sistema koji Sloboda 2024 gradi. Na jednom mjestu dostupne su informacije o seniorskom timu, omladinskim kategorijama, kao i o takmičenjima u kojima klub učestvuje, uključujući Premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine, omladinske lige i Kup BiH. Tu je i poseban prostor posvećen školi fudbala, gdje roditelji i djevojčice mogu pronaći osnovne informacije o upisima i radu s mlađim uzrastima.

Stranica je tehnički prilagođena svim uređajima, pa se bez problema može koristiti i na mobilnim telefonima i tabletima, što je danas posebno važno za praćenje sportskih sadržaja u pokretu. U klubu ističu da im je jedan od ciljeva bio upravo to, da informacije budu dostupne svima, u svakom trenutku.

Pokretanje nove web stranice dio je šire strategije ŽFK Sloboda 2024 da ojača svoju prisutnost u javnosti i dodatno doprinese promociji ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini. Kroz savremen i profesionalan digitalni nastup klub želi biti vidljiviji medijima, zanimljiviji potencijalnim partnerima i bliži djevojčicama koje tek razmišljaju o tome da se počnu baviti fudbalom.

Iz Slobode 2024 poručuju da će sadržaj na stranici biti redovno ažuriran, te da će navijači i svi zainteresovani na jednom mjestu moći pratiti sve ono što se dešava u i oko kluba, od sportskih rezultata do svakodnevnih aktivnosti koje čine život ovog tuzlanskog kolektiva.

Web stranici možete pristupiti putem ovog LINK-a