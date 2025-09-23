Ove nedjelje, 27. septembra 2025. godine, Ženski fudbalski klub Sloboda biće domaćin turnira u okviru Razvojne lige Bosne i Hercegovine za U-13 selekcije. Turnir se igra u turnirskom formatu, a početak je zakazan za 11:00 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.

Naše mlade fudbalerke odmjeriće snage sa ekipama SFK Sarajevo, ŽFK Radnik Bijeljina i ŽFK Budućnost Banovići.

Trener ekipe ističe da je cilj turnira mnogo širi od samog rezultata. „Naše djevojčice su spremne da pokažu svoj kvalitet i timski rad, a podrška navijača im daje dodatnu snagu,“ poručio je trener Armin Mujezinović, naglasivši važnost sticanja iskustva, razvoja mladih fudbalerki i promocije sportskog duha.

ŽFK Sloboda svim učesnicama turnira želi mnogo sreće i lijepih poteza na terenu, a ljubitelji fudbala pozvani su da dođu i pruže podršku mladim talentima koji tek grade svoje sportske karijere.