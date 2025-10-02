Zgrada Baroka osvijetljena u ružičasto za mjesec borbe protiv raka dojke

Selma Jatić
Zgrada Baroka osvijetljena u ružičasto za mjesec borbe protiv raka dojke
Zgrada Baroka osvijetljena u ružičasto za mjesec borbe protiv raka dojke

U Tuzli je, povodom Oktobra – mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, zgrada Baroka osvijetljena u ružičastu boju.

Ova inicijativa ima za cilj podizanje svijesti o prevenciji raka dojke i značaju redovnih pregleda, te simbolizira podršku ženama i njihovim porodicama u borbi s ovom bolešću.

Građani su pozvani da se pridruže kampanjama i aktivnostima koje promovišu rano otkrivanje i informisanost o raku dojke, a osvjetljenje zgrade Baroka u ružičasto dio je širih aktivnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Akciju je podržalo Udruženje žena Tuzle – Sekcija za borbu protiv raka dojke, koje aktivno promoviše prevenciju, edukaciju i podršku oboljelim ženama.

Sekcija se već godinama bavi podizanjem svijesti o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke, kao i pružanjem psihološke i praktične podrške ženama i njihovim porodicama. Osvjetljenje zgrade Baroka u ružičasto simbolizira solidarnost s oboljelim ženama i snažnu poruku zajednice o značaju prevencije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Putujete u EU? Od 12. oktobra granice postaju digitalne i sigurnije

Vijesti

Novi brzi punjač za električna vozila postavljen u Živinicama

Vijesti

Pritvor za Nezira Šarića iz Tuzle zbog prijetnji i ugrožavanja sigurnosti

Vijesti

Dom zdravlja Banovići traži specijaliste pedijatrije

Vijesti

Zemljotres magnitude 2,5 u Hercegovini, epicentar kod Gruda

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]