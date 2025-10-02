U Tuzli je, povodom Oktobra – mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, zgrada Baroka osvijetljena u ružičastu boju.

Ova inicijativa ima za cilj podizanje svijesti o prevenciji raka dojke i značaju redovnih pregleda, te simbolizira podršku ženama i njihovim porodicama u borbi s ovom bolešću.

Građani su pozvani da se pridruže kampanjama i aktivnostima koje promovišu rano otkrivanje i informisanost o raku dojke, a osvjetljenje zgrade Baroka u ružičasto dio je širih aktivnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Akciju je podržalo Udruženje žena Tuzle – Sekcija za borbu protiv raka dojke, koje aktivno promoviše prevenciju, edukaciju i podršku oboljelim ženama.

Sekcija se već godinama bavi podizanjem svijesti o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke, kao i pružanjem psihološke i praktične podrške ženama i njihovim porodicama. Osvjetljenje zgrade Baroka u ružičasto simbolizira solidarnost s oboljelim ženama i snažnu poruku zajednice o značaju prevencije.