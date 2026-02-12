Zmajevi večeras saznaju rivale u UEFA Ligi nacija 2026/27

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će saznati svoje protivnike u ligaškoj fazi UEFA Lige nacija 2026/27. Žrijeb se održava u Briselu od 18 sati, a Zmajevi novi ciklus dočekuju u Ligi B, gdje će treći put nastupiti u ovom UEFA-inom takmičenju.

Bosna i Hercegovina nalazi se u drugom šeširu Lige B, zajedno sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom, što znači da će tim selektora Sergeja Barbareza dobiti po jednog rivala iz preostala tri šešira.

Format takmičenja ostaje isti – četiri grupe sa po četiri reprezentacije, a svaka selekcija odigrat će šest utakmica, po jednu kod kuće i jednu u gostima protiv svakog protivnika iz grupe.

Ligaška faza na programu je u jesen 2026. godine, i to u dva termina: prva četiri kola igraju se krajem septembra i početkom oktobra, dok su završna dva kola zakazana za novembar.

Potencijalni protivnici iz prvog šešira su Škotska, Mađarska, Poljska i Izrael. U trećem šeširu nalaze se Slovenija, Gruzija, Republika Irska i Rumunija, dok su u četvrtom Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska i Kosovo.

Prema posebnom pravilu UEFA-e, Bosna i Hercegovina zbog političkih razloga ne može biti u grupi sa Kosovom, čime se automatski smanjuje broj mogućih protivnika iz četvrtog šešira.

Žrijeb bi mogao donijeti zanimljive regionalne susrete, ali i atraktivne duele sa reprezentacijama koje redovno nastupaju na velikim takmičenjima. Eventualni okršaji sa Švedskom ili Poljskom svakako bi bili među najzvučnijim opcijama.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u novu sezonu ulazi s ambicijom plasmana u elitnu Ligu A. UEFA Liga nacija se u prethodnim ciklusima pokazala kao značajan takmičarski put za selekcije srednjeg evropskog ranga, a Zmajevi žele iskoristiti upravo taj sistem za novi iskorak.

Rezultati u UEFA Ligi nacija imaju i dugoročnu važnost, jer se osvojeni bodovi računaju za UEFA rang listu. Taj koeficijent utiče na poziciju u žrijebovima kvalifikacija za velika takmičenja, ali i na status u narednim izdanjima Lige nacija, zbog čega svaka utakmica nosi dodatnu težinu.

Podsjetimo, Zmajevi su u oba prethodna nastupa u Ligi B osvojili prvo mjesto – 2018. pod vodstvom Roberta Prosinečkog i 2022. sa Ivajlom Petevom (Ivaylo), čime su osigurali baraž za EURO i prije početka kvalifikacija.

Termini utakmica su sljedeći:

kolo: 24–26. septembar 2026. kolo: 27–29. septembar 2026. kolo: 30. septembar – 3. oktobar 2026. kolo: 4–6. oktobar 2026. kolo: 12–14. novembar 2026. kolo: 15–17. novembar 2026.

Četvrtfinale Lige A igra se od 25. do 30. marta 2027, doigravanje za Lige A/B i B/C također je na rasporedu od 25. do 30. marta 2027, završni turnir od 9. do 13. juna 2027, dok je doigravanje za Ligu C/D planirano od 23. do 28. marta 2028.

UEFA je identificirala sedam zemalja kao područja sa visokim ili srednjim rizikom od teških zimskih uslova: Estonija (Liga C), Farski Otoci (Liga C), Finska (Liga C), Island (Liga C), Latvija (Liga C ili Liga D), Litvanija (Liga D) i Norveška (Liga A). Najviše dvije takve reprezentacije mogu se naći u istoj grupi, a ovo pravilo odnosi se prvenstveno na Ligu C.

Zmajeve u martu očekuje i baraž za Svjetsko prvenstvo, uz nadu da će izboriti plasman na naredni Mundijal.