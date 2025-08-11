Značajan porast kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopćilo je da je u periodu od 1. januara do 11. augusta ove godine podnijelo 120 prijedloga za određivanje pritvora, što je gotovo dvostruko više u odnosu na isti period 2024. godine kada ih je bilo 65. Ovakav skok, navode iz Tužilaštva, jasan je pokazatelj značajnog porasta svih vidova kriminaliteta na području kantona.

Među krivičnim djelima zbog kojih su podnošeni prijedlozi za pritvor nalaze se djela protiv imovine, krvni i seksualni delikti, zloupotreba opojnih droga, saobraćajni delikti s teškim posljedicama, nasilje u porodici, napadi i sprečavanje ovlaštenih službenih osoba, te druga teška krivična djela koja ugrožavaju sigurnost građana.

Iz Tužilaštva ističu da ovakvi podaci predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov i razlog za zabrinutost cijele zajednice. Iako rade u uslovima smanjenih kadrovskih kapaciteta, tvrde da se poduzimaju sve zakonske mjere kako bi počinioci što prije bili procesuirani i građani zaštićeni.

Uputili su i apel građanima da nastave pravovremeno prijavljivati krivična djela i sarađivati s nadležnim organima, naglašavajući da se samo zajedničkim djelovanjem može zaustaviti rastući trend kriminala i očuvati sigurnost Tuzlanskog kantona.