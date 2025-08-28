Zbog loših vremenskih uslova žurka Jugoslovenka pomijera se za septembar

Zbog najavljene nepovoljne vremenske prognoze 30. avgusta, žurka Jugoslovenka prolongirana je za petak 5. septembra, saopšteno je iz JKP “Pannonica” Tuzla.

Žurka će biti održana na Panonskim jezerima, u ljetnoj bašti Vrtić sa početkom u 20 sati.

Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče uz najbolji izbor jugoslovenskih hitova, presjek scene nekad i sad, i druženje koje okuplja sve generacije.

Za DJ pultom će biti Duško Milojević a.k.a. Dulex, dugogodišnji rezident beogradskih alternativnih klubova i organizator koncerata u okviru Vračar Rocks serijala.

Karte u pretprodaji po cijeni od 10 KM dostupne su kod CD Shop Mido od srijede 13. augusta te online putem servisa www.kupikartu.ba