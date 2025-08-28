Zbog loših vremenskih uslova žurka Jugoslovenka pomijera se za septembar

Edina Rizvić Aščić
Na Panonskim jezerima, u ljetnoj bašti Vrtić
Foto: Panonska jezera

Zbog najavljene nepovoljne vremenske prognoze 30. avgusta, žurka Jugoslovenka prolongirana je za petak 5. septembra, saopšteno je iz JKP “Pannonica” Tuzla.

Žurka će biti održana na Panonskim jezerima, u ljetnoj bašti Vrtić sa početkom u 20 sati.

Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče uz najbolji izbor jugoslovenskih hitova, presjek scene nekad i sad, i druženje koje okuplja sve generacije.

Za DJ pultom će biti Duško Milojević a.k.a. Dulex, dugogodišnji rezident beogradskih alternativnih klubova i organizator koncerata u okviru Vračar Rocks serijala.

Karte u pretprodaji po cijeni od 10 KM dostupne su kod CD Shop Mido od srijede 13. augusta te online putem servisa www.kupikartu.ba

