25. novembar je neradni dan u Federaciji BiH: Dan državnosti se obilježava isključivo na dan praznika

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da se 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježava u utorak, 25. novembra 2025. godine, te da je taj dan neradni na području Federacije BiH.

Kako je navedeno, Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine („Službeni list RBiH“, broj 9/95) utvrđeno je da je ovaj datum državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

Iz Ministarstva podsjećaju da zakonom nije predviđeno prenošenje obilježavanja praznika na neki drugi dan, pa se Dan državnosti u Federaciji BiH obilježava isključivo 25. novembra, bez obzira na to koji dan u sedmici pada.

„Obavještavamo javnost da je utorak, 25. novembar 2025. godine, neradni dan. Ujedno čestitamo Dan državnosti svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine“, poručili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.