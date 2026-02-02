250 KM mjesečno: Sutra sjednica o isplati pomoći radnicima u FBiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će Vlada FBiH u 2026. godini donijeti novu uredbu kojom će biti omogućena isplata neoporezive pomoći radnicima, a ova tačka bi se, prema dostupnim informacijama, trebala naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća, a potom i Vlade FBiH.

Slična uredba bila je na snazi i tokom prošle godine, kada su poslodavci imali mogućnost da radnicima isplaćuju određeni iznos pomoći bez obračuna poreza i doprinosa.

Nikšić je naveo da se i ove godine planira donošenje takve mjere, ali s nešto nižim neoporezivim iznosom nego ranije. Prema najavi, maksimalni neoporezivi iznos pomoći iznosio bi 250 KM mjesečno po radniku.

Istakao je da se Vlada FBiH ovom odlukom svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi se sredstva direktno usmjerila prema zaposlenima i rasteretila privreda.

Prema njegovim riječima, cilj mjere je stvaranje prostora za rast realnih primanja, jačanje životnog standarda radnika i podsticanje lične potrošnje.