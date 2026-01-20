Vlada FBiH ponovo omogućava neoporezivu pomoć radnicima

Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, tokom rasprave o budžetu za ovu godinu, da će Vlada i u 2026. omogućiti isplatu neoporezive pomoći radnicima, uz maksimalan iznos do 250 KM.

Podsjetio je da je neoporeziva pomoć tokom prošle godine iznosila 450 KM, odnosno 400 KM u drugom dijelu godine.

Nikšić je naveo da se ovom mjerom privredi pruža direktna podrška s ciljem unapređenja životnog standarda radnika, te najavio da Vlada, nakon analize efekata novog zakonskog rješenja o fiskalizaciji transakcija, planira donijeti odluku o smanjenju stope doprinosa na plate, što bi poslodavcima moglo otvoriti prostor za povećanje primanja zaposlenih.

Na dvodnevnoj sjednici Zastupničkog doma, osim budžeta Federacije BiH, razmatraju se i brojni zakonski prijedlozi koji bi mogli utjecati na ekonomsku sliku u Federaciji, uključujući izmjene u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i fiskalizaciju transakcija.